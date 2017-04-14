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Küçük kızın kıl payı kurtuluşu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil lastiğinin altından fırlayan taş, kaldırımda annesiyle yürüyen kız çocuğunu sıyırarak iş yerinin camını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 14 Nisan 2017 Cuma 09:54
Küçük kızın kıl payı kurtuluşu
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Edinilen bilgiye göre, Haliliye Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin üzerinden geçtiği taş, lastiğin altından fırladı. Fırlayan taş, aynı anda kaldırımda yürüyen bir kadın ve yanında bulunan kız çocuğunu sıyırarak, beyaz eşya tamircisinin camını kırdı. Olup bitenden habersiz, camın kırılma sesiyle irkilerek arkasına bakan küçük kız, annesiyle yoluna devam etti.




Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yeri sahibi Aydın Bozkuş ile müşteriler, camın kırılmasıyla dışarı çıktı. Görüntülerde kız çocuğunun kıl payı kurtulduğu görülürken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak : İHA

Küçük KızBeyaz Eşya


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