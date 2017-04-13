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Kılıçdaroğlu'ndan skandal

Büyük skandal! Balıkesir'de askeri üste törenle karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yasağını ihlal etti.

Siyaset / 13 Nisan 2017 Perşembe 17:48
Kılıçdaroğlu'ndan skandal

Askeri üsse özel helikopteri ile iniş yapan Kemal Kılıçdaroğlu askeri törenle karşılandı. Tören mangasının sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve amirleri dışında kimseyi karşılamayacağı askeri yönetmeliklerle kontrol altına aldığı biliniyor. Seçim yasağının ihlali anlamına gelen bu uygulama sosyal medyada büyük tepki topladı.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması çalışması için Balıkesir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma 6. Anajet Üssünde askeri törenle karşılandı.



Üs komutanlarının sıraya girerek tek tek tokalaştıkları Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ellerinde silahları ve özel kıyafetleriyle resmi tören mangasını selamlıyor.

Ana muhalefet partisi liderine temayüllerin dışına çıkılarak askeri tören düzenleyen Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer Seçim yasaklarının 64. maddesini ihlal ediyor.

Balıkesir'de yaşanan seçim yasağı ihlali, sosyal medyada da geniş yankı buldu.




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