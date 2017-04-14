CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan Pazar günü yapılacak, anayasa değişikliği halk oylaması öncesinde CHP teşkilatına mektup göndererek, provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti teşkilatlarına gönderdiği mektupta, halkın iradesini yönlendirmek amacıyla yapılabilecek herhangi bir provakasyona imkan vermemek için halk oylamasına kadar il ve ilçelerde toplu yürüyüş gibi etkinliğin yapılmaması gerektiğini kaydetti.



Kemal Kılıçdaroğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:



'Parti yöneticilerimiz, fedakar örgüt üyelerimiz ve sandık görevlilerimiz, sonuçlar kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamalıdır. Parti üyelerimiz kesinleşen sonuçlarla halkımızın 'hayır' kararı belli olduktan sonra parti geleneklerimize uygun vakur duruşlarını büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provakasyona karşı sükunet korunmalıdır. 'Evet' tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoyuyla geçmek, korna çalmak, yakınında kutlama yapmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkımızın tamamını kucaklayan bütünleştirici tavrına uygun hareket edilmelidir.



'Hayır' kararı ile kazanan hiçbir parti veya şahıs değildir. Kazanacak olan 'evet' diyeniyle, 'hayır diyeniyle 80 milyon vatandaşımız, bütün Türkiye'dir. Her zaman 'Önce Türkiye' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri bu anlayış ile davranacaktır. 16 Nisan, kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, ötekileştirme yerine helalleşmeyi, ayrışma yerine birleşmeyi seçen Türkiye'nin ilk günü olacaktır.' Kaynak : AA