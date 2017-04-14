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Kılıçdaroğlu: Hayır çıkacak kutlama yapmayacağız

Radyo canlı yayınına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hayır çıkması durumunda kutlama olmayacağını söyledi.

Güncel / 14 Nisan 2017 Cuma 22:18
Kılıçdaroğlu: Hayır çıkacak kutlama yapmayacağız

Kılıçdaroğlu, Mehmet Akbay'ın Kral FM'de sunduğu "Mehmet'in Gezegeni" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"HAYIR ÇIKACAK, KUTLAMA OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu, referandumda "Hayır" çıkması durumunda partililerin kutlama yapmaması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz CHP olarak ben de partinin genel başkanı olarak bugün örgütüme genelge gönderdim. 'Hayır' çıkacak. Buna yüzde yüz inanıyorum. Böyle çıkması durumunda hiçbir yerde şenlik, düğün, 'evet' diyenlerin üzerine gitmek veya kahramanlık yapmak gibi bir şeyin içine sakın girmeyin. 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de bizim vatandaşımız. İki vatandaş arasında ayrım yapmıyoruz."

KahramanlıkMehmet Akbay


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