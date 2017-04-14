USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kayalıktaki sır çözülemedi

Giresun’un Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde, uzaktan bakıldığında etrafındaki çalı ve ağaçlarla birlikte Türkiye haritasını anımsatan “Şahan Kayası’na son günlerde giderek ilgi artıyor. Yerli turistler ve gezgin fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen Şahan Kayası’nın yöre halkının kaderini de değiştirmesi umut ediliyor.

Yaşam / 14 Nisan 2017 Cuma 09:00
Kayalıktaki sır çözülemedi

Keşap'ın Armutdüzü köyünde bulunan kaya, bu özelliğinden dolayı birinci derece doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Yörede 'Doğal Türkiye haritası' olarak adlandırılan şeklin ortasında, haritada Tuzgölü'nün yerine denk gelecek şekilde büyük bir mağara bulunuyor. Hatta kayadan Türkiye haritasında Hatay, Sinop illerinin çıkıntıları dahi net olarak görülebiliyor.



Doğal Türkiye haritasını görmek için her geçen gün ziyaretçilerin artarak devam ettiğini belirtirken Giresun Valiliği Altyapı Turizm Birliği Müdürü Tamer Uzuner ise kayanın Giresun'un turizm değerlerinden biri olduğunu söyledi.



Uzuner, “Giresun'un birçok doğal turizm değerleri bulunmaktadır. Şahan Kayası'ndaki doğal Türkiye haritası da bunlardan sadece bir tanesidir. Doğal Türkiye haritası uzun yıllar önce keşfedilmiş olsada son yıllarda ciddi manada turist çekiyor. Karadeniz Sahil Yoluna sadece 22 kilometre mesafeden asfalt yolla bölgeye ulaşılabiliniyor. Gezginleri, turistleri bekliyoruz. Yakın bir zamanda bu doğal haritanın yöre halkının da kaderini değiştireceğini umut ediyoruz” dedi.

Kaynak : İHA

GiresunTürkiyeKaradeniz


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı