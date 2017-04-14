Kaçak döküme suçüstü

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 7 gün 24 saat kaçak dökümle mücadele ediyor. Önceki gün Kumburgaz bölgesinde kaçak döküm yapan 2 kamyonu tespit eden zabıta ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı eşliğinde gerçekleşen kovalamacanın sonucunda kamyonları yakalamayı başardı. Yakalanan kamyon sürücüleri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek haklarında yasal işlem yapıldı. Ayrıca kaçak döküm yapan şahıslarla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.



“Mücadelemiz kararlılıkla sürecek”



Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, zabıta müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre kaçak dökümle mücadele ettiklerini hatırlatarak; “Kaçak döküme asla geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlıkla sürecektir. Vatandaşlarımız karşılaştıkları kaçak döküm durumunda 444 0 340 numaralı telefonu arayarak bizlere bildirebilirler” ifadesini kullandı. Kaynak : İHA