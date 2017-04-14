İşçilerin sanat gezisi

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Salvador Dali'nin 22 özgün litografisinin yer aldığı, küratörlüğünü sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı 'Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel' Sergisi Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergileniyor. 30 Nisan 2017 Pazar Günü'ne kadar gezilebilecek olan Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel Sergisine milletvekilleri, öğrenciler, ressamlar ve sanat severler yoğun ilgi gösteriyor. Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel Sergisi'ni son olarak Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler ziyaret etti. Küratörler eşliğinde sergiyi gezen işçiler, sergi sayesinde Dali ve eserleri ile tanıştı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren işçiler, Çağdaş Sanatlar Galerisini açtığı ve Salvador Dali Sergisi'ni Eskişehir'e getirdiği için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.



30 Nisana kadar gezilebilir



Sergide, Salvador Dali'nin 4 adet 1967 tarihli Zodyak ve 1973 tarihli, fantastik edebiyatın başlangıcı sayılabilecek Fransız hümanist filozof ve yazar François Rabelais'in 16. yüzyılda yazmış olduğu 'Dev Gargantua ve Oğlu Pantagruel'in Olağanüstü Hayatları' kitabını konu edindiği Pantagruel serisine ait 18 adet renkli litografisi sergileniyor. Salvador Dali'ye ait litografilerin yanı sıra, ünlü sanatçının 1929 yılında arkadaşı Luis Bunuel ile birlikte çektiği 'Bir Endülüs Köpeği' adlı avangart film ve hayatının anlatıldığı belgeselin gösterildiği sergi; 30 Nisan 2017 tarihine kadar, her gün 10:00-22:00 saatleri arasında sanat severlerce izlenebilir. Kaynak : İHA