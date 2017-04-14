Hizmetliden, kız öğrenciyi taciz!

Koçarlı Anadolu Lisesi'nde okuyan bir kız öğrenci, Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan M.A.'nın kendisine geçen 7 Nisan'da, telefonla tacizde bulunduğunu söyleyerek durumu babasına anlattı.



Babanın polise giderek şikayetçi olması üzerine, M.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.





