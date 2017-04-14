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Hizmetliden, kız öğrenciyi taciz!

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'ndeki bir lisede çalışan hizmetli 46 yaşındaki M.A., kız öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

3. Sayfa / 14 Nisan 2017 Cuma 17:44
Hizmetliden, kız öğrenciyi taciz!

Koçarlı Anadolu Lisesi'nde okuyan bir kız öğrenci, Koçarlı Mustafa Keziban Küçükoğlu Çok Programlı Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan M.A.'nın kendisine geçen 7 Nisan'da, telefonla tacizde bulunduğunu söyleyerek durumu babasına anlattı.

Babanın polise giderek şikayetçi olması üzerine, M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.


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