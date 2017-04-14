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Gülen'in berberi tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesi merkezli Adana ve Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden Fethullah Gülen’in berberi İ.G.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Gülen’in berberi İ.G., "Bu eller mübarek eller, iki defa tıraşını yaptım" şeklinde konuştu.

3. Sayfa / 14 Nisan 2017 Cuma 13:35
Gülen'in berberi tutuklandı

Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, açığa alınan ve mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlileri ve şahıslara yönelik yapılan operasyonda 16 kişi, gözaltına alınmıştı. FETÖ/PDY yapılanması içerisinde oldukları iddiası ile gözaltına alınan zanlılardan 8’i dün Çeşme Adliyesine sevk edilmişti.

Yargılanan şüphelilerden Fethullah Gülen’in berberi İ.G., müteahhit M.G. ve esnaf N.G. tutuklanırken, Z.Z., Z.B., F.P.B., A.İ. ve D.D. adli kontrol şartı ile ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Öte yandan, Fethullah Gülen’in berberi İ.G., mahkemede "Bu eller mübarek eller, iki defa tıraşını yaptım" dedi.

Çeşme Adliyesine sevk edilen ve terör örgütünün haberleşme sistemi ByLook’u kullandığı iddia edilen zanlıların da olduğu M.D., M.V.B., A.U.S., O.G., Ş.Ö., S.K., E.S. ve İ.Z.’nin yargılanmalarına devam edildiği belirtildi.
Kaynak : İHA

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