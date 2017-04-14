FETÖ'cü gazeteciler hakkında önemli gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "darbe girişimi'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Atilla Taş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız'ın emniyetteki işlemleri sona erdi.



Soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



"DARBE GİRİŞİMİ EYLEMİNİN ETKİ AJANLIĞINI YAPTILAR"

Şüpheliler hakkındaki sevk yazısında, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY şüphelilerinin, darbe girişimi esnasında, sonrası ve öncesinde örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları belirtildi.



Yazıda, örgütün sadece mensupları tarafından kullanılmak üzere hazırladığı kriptografik haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileri ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikalara üye oldukları kaydedildi.



Şüphelilerin örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif görev aldıkları, darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri, darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri anlatılan sevk yazısında, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yoğun katkıları bulunduğu vurgulandı.



Yazıda, örgütün nihai hedefi olan Türkiye Cumhuriyet devletinin anayasal düzenini bozarak ele geçirme ve Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmayı teşebbüs eylemine katıldıkları belirtilerek, şüphelilerin tutuklanması istendi.

