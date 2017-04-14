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ETÜ'de tanıtım günleri etkinliği

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Tanıtım Günleri etkinliği bugün başladı. Mecidiye Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin konuk edildiği program ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın sunumu ile başladı.

Eğitim / 14 Nisan 2017 Cuma 14:37
ETÜ'de tanıtım günleri etkinliği

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda başlayan etkinlikte sırası ile konuk öğrencilere ikram, İİBF, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ek Derslikler ve Merkezi Derslikler binalarımız gezisi ile devam etti.

Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları nezaretinde düzenlenen gezi programında, Mecidiye Anadolu Lisesi öğrencileri üniversitenin eğitim olanakları ve akademik imkanları hakkında akademisyenler tarafından bilgilendirildiler.

Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı liselerde eğitim gören öğrencilere üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma olanaklarının tanıtılması amacıyla düzenlen tanıtım günleri etkinliğinin 24 Nisan 2017 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Kaynak : İHA

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