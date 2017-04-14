Eski CHP'li vekil polise silah çekti

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 526 sokakta bulunan bir binada arama yapmaya giden sivil polis ekipleri ile aynı binada oturan eski CHP milletvekili Çifçi, tartıştı. Polis ekiplerinin arama kararını göstermesine rağmen Çiftçi'nin, ekipleri engellemeye çalıştığı iddia edildi.



Bu sırada polis ekipleri destek isterken Çiftçi'nin de silah çektiği öne sürüldü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri çelik yelek giyerek binaya girdi. Polisler Çiftçi'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İHA