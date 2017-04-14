Erdoğan'ın fotoğrafı üzerinden büyük tezgah!

Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğrafla vatandaşlar yanlış yönlendirilerek verdikleri oyların geçersiz sayılması sağlanmaya çalışılıyor.



Dolaşıma sokulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait bir fotoğrafın altına 'Evet'e mühürünü bas, hayıra çarpını at' yazısını ekleyen hayır cephesi, vatandaşlara 16 Nisan'da sandığa kalemle gelmeleri çağrısını yapıyor.



Son yayınlanan anketlerle referandumda hayır oylarının geride olduğunu anlayan demokrasi düşmanları, vatandaşları bu şekilde kandırarak verdikleri evet oylarının geçersiz olmasını amaçlıyor.



İşte sosyal medyada dolaşan o fotoğraf:





