Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin şehit olduğu paylamayla ilgili yeni gelişmeleri anlattı.



Bakan Soylu şunları söyledi:



'Tünel kazımıyla ilgili sabaha karşı 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de bu işin faili, 1 kişi daha var ve aranıyor.



Arkadaşlarımız gerekli taramaları yapıyor. Tünel, Suriye'de kullanılan bir şey ve PKK/PYD alışkanlık kazandı. Aylar önce bunun ülkemizde de yapılabileceğini değerlendirmiştik. Yurt dışından da gereçler getirdik ve taramalar yapıyoruz.Kısa süre içerisinde gerçekleştirmişler, amaçları daha büyük zayiat verdirmekti...



İnanıyorum ki arkadaşlarımızı, 4 kişiyi de en kısa sürede almış olacaklar.