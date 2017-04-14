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Diyarbakır'daki patlamayla ilgili flaş gelişme

İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı binaya PKK'lı teröristlerin, 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları 1 ton patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırının faili olduğu değerlendirilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada yakalandığı öğrenildi.

Güncel / 14 Nisan 2017 Cuma 14:30
Diyarbakır'daki patlamayla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının faili oldukları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın, 11 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları 1 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis memuru ve 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında saldırının faili oldukları değerlendirilen 3 zanlı Şırnak'ta yakalandı. Zanlıların Cizre ilçesinden Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi.

Öte yandan soruşturmada saldırıyla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak : AA

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