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Devlet Bahçeli'den o iddialara cevap

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla herkesi 'evet' oyu vermeye davet etti.

Siyaset / 14 Nisan 2017 Cuma 09:40
Devlet Bahçeli'den o iddialara cevap

MHP lideri Bahçeli tarihi referanduma az bir süre kala sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

MHP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Bunun üzerine MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin referandumda 'evet' yönünde oy kullanılacağı mesajı paylaşıldı.

İşte MHP hesabından paylaşılan o mesaj:

'Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz'

MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ


TwitterMhpDevlet Bahçeli


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