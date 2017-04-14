Devlet Bahçeli'den o iddialara cevap

MHP lideri Bahçeli tarihi referanduma az bir süre kala sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.



MHP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI



Bunun üzerine MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin referandumda 'evet' yönünde oy kullanılacağı mesajı paylaşıldı.



İşte MHP hesabından paylaşılan o mesaj:



'Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz'



MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ





