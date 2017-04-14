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Deniz Baykal'ın zor anları

Ahmet Hakan'ın sunduğu programa konuk olan Deniz Baykal, "Eyalet sistemi gelecekse neden PKK hayır diyor" sorusu karşısında donup kaldı.

Siyaset / 14 Nisan 2017 Cuma 11:39
Deniz Baykal'ın zor anları
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CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan CHP'li Deniz Baykal referandum hakkında Ahmet Hakan'ın sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

BAYKAL'A ZOR ANLAR YAŞATAN SORU

'Yeni anayasa ile eyalet sistemi gelecek' yalanı 'hayır'cıların ağzında meze olmuştu.

'Bir şey soracağım kızmazsanız.. Madem eyalet sistemi geliyor, neden PKK hayır diyor?' sorusu yöneltilen Baykal bir süre düşündükten sonra 'Bunu PKK'ya soracaksın' yanıtını verdi.

Deniz BaykalChpAhmet Hakan CoşkunEyalet Sistemi


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