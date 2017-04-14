New York Times gazetesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu son durumu anlattığını iddia eden özel bir yayına imza attı.



"15 Temmuz kaçaklarını" rahatça bulan gazete bu isimlerin açıklamalarına tek tek yer vererek Türkiye'yi kötüledi.



DEMİRTAŞ'IN AVUKATINDAN TECAVÜZ ÇIKIŞI



Gazete ayrıca Selahattin Demirtaş'ın avukatı Levent Pişkin ile de konuştu.



Pişkin, "Yerini bilmediğim bir orman var. Güvenlik güçleri müvekillerimin bir kısımını o ormana götürüp tecavüz ediyor" diyor.







Demirtaş'ın avukatı: Müvekillerime tecavüz ediliyor



Demirtaş'ın avukatı tecavüz iddiasına kanıt olarak da darbe gecesi Akıncılar Üssü'nde yakalanan FETÖ'cü teröristlerin fotoğraflarındaki darp izlerini gösteriyor.