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Darbeci komutanın çocuklarına Bylock'tan tutuklama

İçel'de darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78 yıl hapis cezası istenen tutuklu eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Demirhan'ın 2 çocuğu, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

Güncel / 14 Nisan 2017 Cuma 16:17
Darbeci komutanın çocuklarına Bylock'tan tutuklama

İçel'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın 2 çocuğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.

İçel Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında İçel ve Ankara emniyet müdürlüklerinin koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti.

Darbe girişimine İçel'den destek vererek kendisini sıkıyönetim bölge komutanı olarak beyan eden dönemin Akdeniz Bölge Komutanının 2 çocuğunun, örgüt mensuplarınca şifreli haberleşmede kullanılan ByLock veri tabanına kayıtlı olduklarının belirlendiğini vurgulayan Ercan, zanlıların Ankara'da yakalandığını kaydetti.

Ercan, İçel'e getirilen zanlıların sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İçel'deki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de aralarında bulunduğu 29 sanık hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İçel 7. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştu. Kaynak : AA

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