Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu

Konya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde eyalet sistemi tartışmaları vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:





Biz Konya'nın geçmişine ve bugüne sahip çıkarken CHP'nin Konya vekilinin söylediği sözleri duydunuz değil mi? Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Eyy gafil, haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen bu milleti ne zannediyorsun? Eminim Konyalı bu densize pazar günü haddini bildirecektir.CHP Genel Başkanı, eski genel başkanları ve vekilleri olarak pusulayı şaşırmış durumda. Milletimizin özü çürük olanlarla işi olmaz. Bunların derdi büyük. Türkiye'nin yönetim sistemi değişince artık milletin karşısına çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar.







BU HAYSİYET VE ŞAHSİYET FUKARALARI...

Göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı, makarnacı diyerek bu millete hakaret edip memleketin yönetiminde söz sahibi olma dönemi bitiyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, Güneş Motellerde şurada burada, medya patronun yanındaki pazarlıklarla değil sandıkta doğrudan milletle olacak. Milletin gönlüne girerek ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanının bu zihniyetten çıkması mümkün değildir. Hz. Mevlana ne diyor: 'İki şey mühimdir, birincisi okyanus gibi bol haysiyet, ikincisi Elif gibi dimdik şahsiyet'... Konya 16 Nisan'da bu haysiyet ve şahsiyet fukaralarına dersini vermeye hazır mı? 16 Nisan Pazar akşamı inşallah bu ülkenin bayramı olacak. Bunu anlamayanlar olabilir, varsın anlamasınlar. Benim milletim anlıyor ya, bu önemli.







BENİ NE DE ÇOK SEVİYORMUŞ

Beni çok seviyor ha! Ne diyor 'Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak?' diyor. Muhabbeti bayağı iyi. Her fırsatta Anayasa Mahkemesi'ni yol ettiler. Mahkeme mahkeme dolaştılar. Tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti. Sürekli gensoru, gensoru, gensoru. Akşam gensoru, sabah gensoru. 1950'den bu güne 484 gensoru verilmiş. Bunların 4 tanesi kabul 480'i reddedilmiş. Bu niçin yapılıyor? Çalıştırmamak içni. Bundan sonra gensoru yok! Gensoru, güvenoyu kimin, milletin. Bunların en büyük hedefleri hizmet ve eserleri sabote etmek. Türkiye'nin zarar görmesini hedefleyen bu muhalefet anlayışı bitecek. Biz anayasa değişikliğini kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için istediğimizi söylüyoruz. Göbeğini kaşıyan adam,, makarnacı diyerek bu millete hakaret edip memleketin yönetiminde söz sahibi olma dönemi bitiyor. Bundan sonra hükümetler otel lobilerinde, Güneş Motellerde şurada burada, medya patronun yanındaki pazarlıklarla değil sandıkta doğrudan milletle olacak. Milletin gönlüne girerek ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanının bu zihniyetten çıkması mümkün değildir. Hz. Mevlana ne diyor: 'İki şey mühimdir, birincisigibi bol, ikincisi Elif gibi dimdik şahsiyet'... Konya 16 Nisan'da buve şahsiyet fukaralarına dersini vermeye hazır mı? 16 Nisan Pazar akşamı inşallah bu ülkenin bayramı olacak. Bunu anlamayanlar olabilir, varsın anlamasınlar. Benim milletim anlıyor ya, bu önemli.Beni çok seviyor ha! Ne diyor 'Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak?' diyor. Muhabbeti bayağı iyi. Her fırsatta Anayasa Mahkemesi'ni yol ettiler. Mahkeme mahkeme dolaştılar. Tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti. Sürekli gensoru, gensoru, gensoru. Akşam gensoru, sabah gensoru. 1950'den bu güne 484 gensoru verilmiş. Bunların 4 tanesi kabul 480'i reddedilmiş. Bu niçin yapılıyor? Çalıştırmamak içni. Bundan sonra gensoru yok! Gensoru, güvenoyu kimin, milletin. Bunların en büyük hedefleri hizmet ve eserleri sabote etmek. Türkiye'nin zarar görmesini hedefleyen bu muhalefet anlayışı bitecek. Biz anayasa değişikliğini kendimiz için değil, ülkemizin geleceği için istediğimizi söylüyoruz.







GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM

Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz. Hani denize dökerim diyen bir zat vardı ya! Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim onu makamına ziyarete gitmişler. Çok üzüldüm çok. Çünkü ben kökeni, o menşei tanırım. Böyle zillet içindeki bir kişiyi nasıl oluyor da gidip ziyaret ediyorlar? Artık bu millete sürekli yalan söyleyen süfli siyasetçilere mahkum değilsiniz. İster Meclis'te grubu olan partilerin ister son seçimlerde oy oranların toplamı yüzde 5'i bulan partilerin, ister 100 bin vatandaşımızın desteğini alan herkesin Cumhurbaşkanlığına aday olma imkanı var. Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz. Hani denize dökerim diyen bir zat vardı ya! Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim onu makamına ziyarete gitmişler. Çok üzüldüm çok. Çünkü ben kökeni, o menşei tanırım. Böyle zillet içindeki bir kişiyi nasıl oluyor da gidip ziyaret ediyorlar? Artık bu millete sürekli yalan söyleyen süfli siyasetçilere mahkum değilsiniz. İster Meclis'te grubu olan partilerin ister son seçimlerde oy oranların toplamı yüzde 5'i bulan partilerin, ister 100 bin vatandaşımızın desteğini alan herkesin Cumhurbaşkanlığına aday olma imkanı var.







CUMHURBAŞKANI'NIN LOKANTALARLA İŞİ YOK

Adam dersini çalışmamış. Hala da çalışmıyor. Cumhurbaşkanının lokantalarla işi yok. Lokantalar belediyenin işidir. Varsa orada hijyenik bir sorun ilçe belediyelerin zabıtaları gidip orayla uğraşır. Yahu sen SSK genel müdürlüğü yaptın da ne yaptın ya! Her tarafı rezil ettin. Artık zaman kaybetmeyelim diyorum. Herkes gibi Cumhurbaşkanı da kendisine çizilen sınırlar dahilinde, kanuna uygun şekilde vazifesini yerine getirecek. Yeni sistem karar alma ve uygulama süreçlerinin seri ve hızlı olmasıdır. Otomobillerden, bilgisayara her şeyin hızının arttığı bir dönemde hükümetlerin eski usül çalışmaları mümkün değildir.







PAZAR GÜNÜ BATI'YA CEVAP VERECEKSİNİZ

Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu milletin teslim olacağını sandılar. Almanya, Fransa, Belçika, Brüksel, İsviçre bunu yapıyor. Ne yaparsa yapsınlar bu milletten daha güçlü değiller. Pazar günü Batı'ya da cevap vereceksiniz. Vereceğiniz evet oyları Batı'ya bir cevap olacaktır. Türkiye'nin o Batıcı güçlerine de cevap olacaktır. Selçuklu ve Osmanlı tecrübesine bakan şunu görür; Türk milleti kuruculuk vasfıyla öne çıkar: Yurt, yuva ve medeniyet kurar.







YA SİLAHLARINI GÖMECEKLER YA DA YOK OLUP GİDECEKLER

Bugün de Konyalı kahramanlar Şehitler tepesini boş bırakmıyor. Konya'nın terörle mücadelede verdiği şehit sayısı 41'dir. 15 Temmuz gecesi bir Konyalı kardeşim Ankara'da darbeciler tarafından şehit edildi. Bu vesile ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar! Başka çaresi yok. Bu ten bu canda oldukça arkadaşlarımla bu mücadeleyi sürdüreceğim. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız hep beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz.







EYALET SİSTEMİ TARTIŞMALARI İÇİN NOKTAYI KOYDU

Bizi bölemeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar, camilerimizi kapatamayacaklar. Ey CHP! o tarih oldu tarih. Biz senin geçmişinizi iyi biliriz. Birkaç gündür bir dedikodu var. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhuriyetimizin üniter yapısı içisinde ilelebed payidar olması konusunda kararlılığımızı burada bir kez daha tekrarlıyorum. Özellikle Anadolu'daki ilk devletimiz Selçukluyla, cihan devletimiz Osmanlı ile ve şartların en zor olduğu bir zamanda kurduğumuz Cumhuriyetimizle iftihar ediyorum. Adam dersini çalışmamış. Hala da çalışmıyor. Cumhurbaşkanının lokantalarla işi yok. Lokantalar belediyenin işidir. Varsa orada hijyenik bir sorun ilçe belediyelerin zabıtaları gidip orayla uğraşır. Yahu sen SSK genel müdürlüğü yaptın da ne yaptın ya! Her tarafı rezil ettin. Artık zaman kaybetmeyelim diyorum. Herkes gibi Cumhurbaşkanı da kendisine çizilen sınırlar dahilinde, kanuna uygun şekilde vazifesini yerine getirecek. Yeni sistem karar alma ve uygulama süreçlerinin seri ve hızlı olmasıdır. Otomobillerden, bilgisayara her şeyin hızının arttığı bir dönemde hükümetlerin eski usül çalışmaları mümkün değildir.Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu milletin teslim olacağını sandılar. Almanya, Fransa, Belçika, Brüksel, İsviçre bunu yapıyor. Ne yaparsa yapsınlar bu milletten daha güçlü değiller. Pazar günü Batı'ya da cevap vereceksiniz. Vereceğiniz evet oyları Batı'ya bir cevap olacaktır. Türkiye'nin o Batıcı güçlerine de cevap olacaktır. Selçuklu ve Osmanlı tecrübesine bakan şunu görür; Türk milleti kuruculuk vasfıyla öne çıkar: Yurt, yuva ve medeniyet kurar.Bugün de Konyalı kahramanlar Şehitler tepesini boş bırakmıyor. Konya'nın terörle mücadelede verdiği şehit sayısı 41'dir. 15 Temmuz gecesi bir Konyalı kardeşim Ankara'da darbeciler tarafından şehit edildi. Bu vesile ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar! Başka çaresi yok. Bu ten bu canda oldukça arkadaşlarımla bu mücadeleyi sürdüreceğim. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız hep beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz.Bizi bölemeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar, camilerimizi kapatamayacaklar. Ey CHP! o tarih oldu tarih. Biz senin geçmişinizi iyi biliriz. Birkaç gündür bir dedikodu var. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhuriyetimizin üniter yapısı içisinde ilelebed payidar olması konusunda kararlılığımızı burada bir kez daha tekrarlıyorum. Özellikle Anadolu'daki ilk devletimiz Selçukluyla, cihan devletimiz Osmanlı ile ve şartların en zor olduğu bir zamanda kurduğumuz Cumhuriyetimizle iftihar ediyorum.

'Birkaç gündür bir dedikodu var.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafii daima şahsım başta olmak üzere biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır.' dedi.