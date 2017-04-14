Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı



'Bu millet tarihinde kimi denize döktü belli' diyen Cumhubaşkanı Erdoğan 'CHP'nin konya milletvekili ne diyor bunları Samsun'dan başlayacağız Sivas, Amasra, Sakarya, İzmir'den denize dökeceğiz diyor... Kılavuzu karga olanın... Ama şu anda bunlar sokağa doğru dürüst çıkamıyorlar. Nasıl çıkacak sokağa? Seni Samsun'a sokmazlar.... Sen kalkıp bu ülkede hem demokrasi diyeceksin, demokrasinin egemen olduğu bir ülkede kimi denize döküyorsun ya Türk oğlu Türkünü denize dökeceksin. Yunan mı ulan bu! Neyi denize döküyorsun. Bu millet tarihinde kimi denize döktü belli. Sen nasıl böyle bir benzetme yaparsın. İşte İzmir'deydik gelsin dökseydi. Allah'ın izniyle pazar günü neticesi de belli. Bu bizim kanımıza dokunuyor. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza soruyorum bu tür ahmakları nasıl aranızda barındırıyorsunuz? Onun genel başkanı zerre kadar siyasetten anlamış olsaydı gel bakalım buraya derdi. Sen böyle nasıl konuşursun. Hemen disipline sevk ederdi' şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Konya'da muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Katılım çok yüksekti, coşku, heyecan vardı. Şehir mitinglerimizi bitirmiş olduk. Yarın İstanbul'da Tuzla'da ardından Kartal'da mitingimiz var. Onun ardından da Ümraniye mitingi var, sonrasında Sarıyer'de İstinye'de mitingim var.



'Evet' lehinde farklı bir netice gelebilir



Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var.



AGİT heyetinin raporu



Sen bir defa HDP'nin üyesi misin? Devlet CHP'ye de para yardımı yapıyor, aynı oran olarak eşit oranda, diğer partilere de HDP'ye de ciddi manada para veriyor. Birinci derecede para alan devletten AK Parti'dir, ikinci derecede CHP'dir, üçüncü derecede HDP'dir. Bunlar aldıkları parayı nerede kullandılar? Seçim kampanyasında mı kullandılar? Bunlar aldıkları paraları dolaylı yollarla dağa gönderiyorlar, sıkıntı burada. Kampanyada harca... Ben hiçbir yerde onların propaganda şeylerini görmüyorum. Niye? Harcamıyorlar, çünkü başka yerlere gitmesi lazım o paranın.



Batı'nın Türkiye tutumu



Türkiye, AB ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Türkiye ekonomide tavan yapacak, yatırımları sürdüreceğiz. Halk oylamasından sonra kendilerine çok daha güzel bir mesaj vereceğiz.



FETÖ elebaşının iadesi: ABD başına bela etmemeli



Ümidimi kaybetmek istemiyorum, yani hala ben bu ümidimi koruyorum. Ve biz elimizden gelen nedir? Onlara sürekli olarak tüm bakanlarımızla, başbakanımız, şahsım, muhataplarımızla bunları hep kendilerine iletiyoruz. Temennim odur ki, Amerika bu yanlışı görmüştür. Dolayısıyla artık bu şarlatanı ülkesinde barındırıp, başına bela etmemeli. Tabii bu şarlatanla beraber, bu şarlatanın bütün yavruları da orada. Orada karargahı kurmuşlar. Charter School'lardan 750 milyon dolar yılda gelir elde ediyor. Ve bunların hepsi muvazaalı gelirler. Bütün bunlar nereye harcanıyor? İşte bakıyorsunuz, kongre üyelerine bunların paralar verdiğini, bunların tespit edilerek, biz bunların hepsini kendilerine ilettik. Dosyalar, vesaire bunların hepsi, 80-85 koli evrak gönderdik. Ama nedense bunları idari bir tasarrufla dahi bu adamı hala içeri almayışları düşündürücü.



AB ile ilişkiler: Pazardan sonra konuşacağız



Pazardan sonra Sayın Başbakanla, hükümetimizle oturup konuşacağız bunları. AB'nin 54 senedir bize çektirdiği çile yeter. Hiçbir ülkeye bunlar böyle çile çektirmediler. Türkiye herhalde bunların şamar oğlanı değil, herkes haddini bilecek. İngiltere gibi kurucu bir ülke Brexit'e gitti. İngiltere'yi başka ülkelerin de takip edeceğine inanıyorum. 3 milyon mülteciyi biz alıyoruz, sen bizimle dalga geçiyorsun.



Suriyelilerin Türk vatandaşlığına alınması



Şunu görmek lazım. Bu insanların içinde çadır kentlerde kalanlar var. Konteyner kentlerde kalanlar var. Bir de şehirlerde kalanlar var. Tabii bunların içinde gerçekten çok ciddi meslek sahibi olanlar var. Doktor olanlar var, öğretmen olanlar var, eczacı olanı var, avukat olanı var. Değişik mesleklerde aralarında binlerce, on binlerce insan var. Şimdi diyoruz ki, birinci derecede bu insanlardan biz niye istifade etmiyoruz? Bir defa bizim şu andaki işçi çalıştırma anlayışımız veya bu konudaki yasal düzenlemelerimize baktığımız zaman, tabii ki biz vatandaş olmadığı sürece çalıştıramayız. O zaman ne olur bu? Kaçak işçi çalıştırma anlayışı içerisinde suç? Öyleyse bu adımı atmak, bunların içerisinde önce kalifiye olanları değerlendirme imkanı var. Bu kalifiye olanlar değerlendirilebilir mi? Bakın bunun altını çiziyorum. Kalifiye. Yeter ki kalifiye eleman olsun. Ve bu kalifiye elemanlardan istifade etmek suretiyle bu kaçak işçiliği bir tarafa koymak. Ve kendi imkanlarıyla bunu yapmak.



18 yaşında seçilme hakkı



18-25 yaş arasında 132 bin vergi mükellefi var, bunların seçilme imkanı da olmalı.



'Erdoğan'dan sonra ne olacak?' sözlerine yanıt



Ben faniyim, benim kalkıp da 2019'a kadar ömrümün olacağını bana kimse garanti edemez, böyle bir şey söz konusu değil. Kaldı ki, biz faniler üzerinde inşa edilen bir sistem kurmuyoruz. Biz herhangi bir faninin samimiyetle, başarılı bir şekilde yürütebileceği, milli iradenin tecellisiyle ortaya çıkmış bir sistem inşa ediyoruz. Yani biz darbecilerin hazırladığı bir Anayasa'ya mahkum olduk değil mi? Biz Türkiye'yi onunla yönetiyoruz. Şimdi diyoruz ki darbecilerin hazırladığı değil, sivil iradenin hazırladığı 18 madde ile bu işi devam ettirelim.



Türkiye'nin 'eyalet sistemi' diye derdi yok



Bu, çok üzücü bir şey. Yıllardır, 40 yıllık siyasi hayatımda benim böyle bir iddiam; 'rejim değişecek.' diye olmamıştır. Rejim, 1923'te bitmiştir ve bu Cumhuriyet'tir. Şu anda bizler Cumhuriyet'in özellikle içindeki aktörler olarak bugüne kadar bu sistemi öyle veya böyle aldık geldik. Ama bu sistem ihtiyaçlara cevap vermiyor. Bu vücuda bu sistem dar geliyor. Tabii burada dert başka. Şimdi işte son zamanlarda ortaya çıkardıkları bu eyalet falan vesaire gibi şeyler; hepsi buralardan neşet ediyor. Bakın bir defa Türkiye'nin eyalet sistemi vesaire gibi problemi, derdi yok. Gündemde böyle bir şey yok. Şimdi bu 18 madde, bunun içinde böyle bir şey var mı? Yok. Nereden çıkıyor bu, kim uyduruyor bunu? Bozukluk burada. Böyle bir şey olmadığına göre bunu söyleyecek birisi varsa meydanlarda ya ben söyleyeceğim ya da AK Parti'nin genel başkanı, başbakan söyleyecek. Böyle bir şey bizden çıktı mı? Yok. Efendim şu söylemiş, bu söylemiş, bırakın bu işleri. Kimden söz sadır oluyor, onun bir kıymeti harbiyesi var mı yok mu? Buna bakılacak. 14 senedir bu işi yapıyoruz. Hiçbir zaman böyle bir şeye teşebbüsümüz olmamıştır. Biz ülkemiz için böyle bir şeyi gündeme getirmedik. Biz hep neyi savunduk? Üniter yapıyı savunduk.



'Sandığın olduğu yerde tek adamlık olmaz'



Sandığın olduğu yerde tek adamlık olmaz. Sandığın olduğu yerde demokrasi vardır. Gidersin sen de ey Kılıçdaroğlu, yüzde 50 artı biri aldığın anda sen gelirsin iş başına, niye korkuyorsun? Niye çekiniyorsun? Milli irade bu.



Bahçeli'nin yerli ve milli duruşu önemli



Sayın Bahçeli'yle birlikte sadece kampanya sürecini ele almak yanlış olur. Parlamento sürecini de ele almak lazım. Yerli ve milli duruşu önemliydi.



Pazar akşamı ülkenin bayramı olacak



Pazar akşamı ülkenin bir bayramı olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye, bu yeni yönetim sistemiyle Cumhuriyet tarihinin, özellikle darbeler silsilesinden sonra milli iradeyle tecelli eden bir hükümet sistemine geçecek. Pazar günü atılacak adım sıradan bir adım değil.

Pazar günü yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumla ilgili tahminde bulunan Erdoğan,dedi.