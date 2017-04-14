CHP’li vekile şok tepki

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent, referandum çalışması için Erenler ilçesinde bulunan bir kahveye girdi. Vatandaşlara referandumda niçin ‘hayır' demeleri gerektiğini anlatan CHP'li vekile gençler tepki gösterdi. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un söylediklerine tepki gösteren gençlere Engin Özkoç, “Öyle demedi. Orada emperyalistler ve işbirlikçileri kelimesini kullanıyor” cevabını verirken, vatandaşlar ise “Biz hepsini dinledik. Kafamızı da kessen evet” dedi.







'HDP İLE BİRLİKTE HAREKET ETMENİZ AĞIRIMIZA GİDİYOR'



Evet afişlerini vekile vermeye çalışan vatandaşlardan birisi, “HDP ile birlikte hareket etmeniz ağrımıza gidiyor. ‘Birlikte salladık' demeniz ağırımıza gidiyor. PKK ‘hayır' diyor siz de peşindesiniz” ifadelerini kullandı.



Bir genç ise “Vekilim biz sizi severiz ama nasıl severiz biliyor musunuz? Gelin sizde ‘evet' deyin, o zaman sizi severiz” şeklinde konuştu.