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'Cesur ve Güzel'de flaş ayrılık!

Star TV'de yayınlanan ‘Cesur ve Güzel’in dün akşam yayınlanan bölümünde, 'Salih' karakterine hayat veren Okday Korunan, senaryo gereği diziye veda etti.

Televizyon / 14 Nisan 2017 Cuma 16:17
'Cesur ve Güzel'de flaş ayrılık!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, ay yapım imzalı ‘Cesur ve Güzel’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; 'Tahsin Korludağ’ın en sadık adamı 'Salih’in (Okday Korunan), annesinin ölümünde parmağı olduğunu öğrenen 'Cesur', onun peşine düştü.

Salih’in kendisine boyun eğmeyeceği konusunda kararlı olduğunu gören 'Rıza' (Yiğit Özşener) ise harekete geçerek, Cesur’un annesini öldürenin Salih olduğunu ortaya çıkaran görüntüleri Tahsin Korludağ’a izletti.

Tahsin ile Salih arasındaki yüzleşme tansiyonu yükseltti. Salih’in elindeki silahı almaya çalışırken onu vuran Tahsin, Rıza’nın büyük komplosu sayesinde bu olaydan sıyrıldı. Rıza, Salih’in cesedini Cesur’un otomobilinin bagajına yerleştirerek, Cesur’dan intikamını aldı.

Kıvanç TatlıtuğAy Yapım


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