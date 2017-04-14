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Can Dündar: Türkiye'ye dönmek istiyorum

Almanya'ya giden Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Türkiye'ye dönmek istediğini açıkladı.

Güncel / 14 Nisan 2017 Cuma 12:49
Can Dündar: Türkiye'ye dönmek istiyorum

Associated Press haber ajansına konuşan Dündar, Almanya'da siyasi iltica başvurusunda bulunmadığını çünkü Almanya'da ömür boyu kalmak istemediğini ve beklemediğini söyledi.

'Ülkemizin vatandaşlarıyız ve ülkemize dönmek istiyoruz, siyasi iltica istemiyoruz bir süreliğine yer istiyoruz ve mücadeleye Almanya'dan devam etmek istiyoruz' diyen Dündar, 'Biz buradayız çünkü Türkiye'de artık özgür basın ve ifade özgürlüğü yok. Türkiye'de hala mücadele eden arkadaşlarımız tabi ki var, ancak bu gerçekten tehlikeli bir görev' ifadelerini kullandı.

Dündar, 'Mahkeme önünde bana ateş açtılar, tek hatam haber yazmaktı, bunun için bunu dışardan yapmaya karar verdik' diye konuştu.

İfade ÖzgürlüğüCan Dündar


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