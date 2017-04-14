Kaza TEM otoyolu İzmit kesimi Hatipköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal Ölmez(41) idaresindeki 01 CHC 77 çekici plakalı şerbet yüklü tır, önünde meydana gelen kaza için sinyallerini yakarak yavaşladı. Bir süre sonra ise Selim Sağıroğlu idaresindeki 34 PY 3401 çekici plakalı çimento yüklü tır da son anda fark ettiği tır'a duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kabini araçtan kopan tırın sürücüsü Selim Sağıroğlu yola savrularak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 01 CHC 77 plakalı tırın sürücüsü Erdal Ölmez ise aracından inerek durumu polis ve 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücü kabini kopan tır ile arkadan çarpan tırdaki şerbetlerin yola saçılması nedeniyle TEM otoyolu İstanbul kesimi 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, bazı sürücüler araçlarından inerek kaza enkazının kaldırılmasını bekledi.



Kaza yapan araçlar 2 saatin sonunda yoldan kaldırılırken, temizleme çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Kaynak : İHA