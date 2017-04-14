Başbakan Yıldırım: Görevimi bırakırım

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da STK'larla buluşmasında konuştu. Yıldırım, 'Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi, hem parti genel başkanlığını, hem Başbakanlık görevini anında bırakacağım.' açıklamasında bulundu.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



BİZ 'HAYIR' DİYENLERİ 'HAİN' İLAN ETMİYORUZ



Pazar günü kararımız ortaya çıkacak. Vatandaş sandığa gidecek ve bir karar verilecek. Verilen karar ülkemiz, milletimiz için en iyi karar olacak. Bunda hiçbir endişemiz yok. Biz bazıları gibi hayır oyu verenleri denize dökmeyi vaadetmiyoruz. Hayır verenleri hain ilan etmiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz; Türkiye bundan sonra 1982 yılı darbe anayasası ile yoluna devam mı edecek, yoksa ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak toplumla yeni bir devlet arasında bir sözleşme mi yapılacak.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YAPISI ÜNİTERDİR



Getirdiğimiz değişiklik rejim değişikliği değil; hükümet sistemi değişikliğidir. Türkiye'nin rejim meselesi 1923'de bitmiştir. Cumhuriyet kurulmuştur, Ankara başkenttir, bayrağı ayyıldızlı al bayraktır. Türkiye milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Bugünlerde artık başka bir şey bulamayanlar Türkiye eyalet sistemine geçecek diyorlar. Şimdi onu yaymaya başladılar. Eyalet sistemi dediğiniz şey bir merkezi hükümet olur, federal hükümet bir de hükümetçikler olur. Eyalet sistemi budur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında bir de Konya'da yerel hükümet. Böyle bir şey var mı? Türkiye'nin Cumhuriyetle beraber üniter devlet yapısı Anayasa'nın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır, yerini almıştır. Bunun üzerine tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlıktır.



DEĞİŞİKLİKTE BÖYLE BİR ŞEY VARSA HEMEN İSTİFA EDERİM



Biz neyin mücadelesini veriyoruz. PKK'yla, FETÖ'ye tek devlet, tek millet, üniter yapı mücadelesini veriyoruz. Anayasa'nın 9. maddesine 'yargı bağımsız ve tarafsızdır' ibaresini koyduk. Bunun dışında hiç değişiklik yok. Eğer bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi, hem parti genel başkanlığını, hem Başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir.



ÜNİTER YAPIDAKİ HASSASİYETİMİZ MHP'DEN AŞAĞI DEĞİLDİR



Evet ispat edin ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız? Soruyorum. Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet vazgeçemediğimiz dört prensibimizdir. Milliyetçi-ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusunda hasssayeti neyse en az bizimkisi de o kadardır, aşağı değildir. Biz bu değişikliği MHP ile sayın Bahçeli ile beraber yaptık. Bu konu bizim en öncelikli hususumuzdur. Açık ve net söylüyorum; yapılan bu anayasa değişikliğinin içinde yer almayan hususlarla eyalet gelecek, eyalete kapı açılacak gibi laflarla itibarsızlaştırmaya çalışanların, toplumdan desteği bulamayanların başvurduğu bir iftira dışında bir şey değildir. Milletimiz bunu bilmedir. Bu konuda esas olan anayasanın içinde yazılanlardır, esas olan bu ülkenin Başbakanı olarak bizim söylediğimizdir, Cumhurbaşkanımızın söylediğidir. Bunun dışında söylenenlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.



O ALÇAKLAR CUMHURBAŞKANINA, BAŞBAKANA ATEŞ AÇARKEN KILIÇDAROĞLU'NA DA YOL AÇTILAR!



Bu anayasa halkoylamasında bir şeye karar vereceğiz. Türkiye'de artık egemenlik kayıtsız şartsız milletin mi olacak; yoksa egemenliğin birileri tarafından gizli ortakları mı olacak? Biz diyoruz ki egemenliğe milletten başka kimse karar veremez. Ne FETÖ'cüler ne bölücüler ne vesayet odaklı darbe heveslilerin dönemi bitiyor. Bunun nesi kötü? 15 Temmuz'da gördük. Ankara'nın 149 şehidi var. O beğenmediğiniz gençler meydanlarda bayrak elde, bu ülkenin demokrasisi ve geleceği çin hayatlarını ortaya koyduklarını hep beraber verdik. Kılıçdaroğlu buna kontrollü bir darbeydi diyor, bir tiyatroydu diyor. Kontrollü bir darbeyse kontrol edeni de biliyor herhalde. O alçaklar o gece Cumhurbaşkanına, Başbakana ateş açarken Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar.

