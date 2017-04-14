Bahçeli'den bomba FETÖ açıklaması

Habertürk'te canlı yayında anayasa referandumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.



Devlet Bahçeli 'FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili kendi partinizin içinde bazı isimler var mı? sorusuna cevap verdi.



PARTİMİZ İÇİNDE FETÖ İLE İLİŞKİSİ OLAN VEKİLLER VAR



'Bizim partimizin içinde 'Fethullah Gülen Hareketi'yle ilişkili olanları biliyorum' diyen Devlet Bahçeli 'Hala parti içinde görevli isimler var. Fakat bu isimleri söyleyemem. Bakalım ileriki aşamada neler olacak onu bilemiyorum. Bunlar içinde milletvekili de var başkası da var. Bunların bir kısmı değişik ilişkiler içine girdikleri için partimizden ayrıldılar. FETÖ ile alakaları var. Onları yakında göreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni siyasallaşma süreciyle ele geçiremeyecekleri için anlaşıldığı andan itibaren çok farklı uygulamalara girilmiştir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel