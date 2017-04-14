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ABD Dışişleri'nden referandum küstahlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki referandum sürecini yakından takip ettiklerini belirttiği açıklamada, 'endişeliyiz' denildi..

Dünya / 14 Nisan 2017 Cuma 01:09
ABD Dışişleri'nden referandum küstahlığı

Avrupa'nın Türkiye'deki referandum sürecine yönelik barbarca tavrı tartışılırken, tarihi oylamaya iki gün kala bir küstahlık da ABD'den geldi.

Halkın vereceği oya saygısı olmadığı anlaşılan ABD Dışişleri'nin, 'demokrasinin kalitesinden' söz etmesi dikkat çekti.

'ENDİŞELİYİZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türk demokrasisinin kalitesinden endişeli olduklarını söyledi.

'YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Toner, ABD'nin Türkiye'deki referandum sürecini yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.

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