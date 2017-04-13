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Yenge katili cezaevine gülerek gitti!

Adana'da 2003 yılında yengesi 69 yaşındaki İffet Dalgın'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan, ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası alan 39 yaşındaki Yasin Çayırcı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Çayırcı, cezaevine gülerek gitti.

3. Sayfa / 13 Nisan 2017 Perşembe 15:20
Yenge katili cezaevine gülerek gitti!

Merkez Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan İffet Dalgın, eve giren Yasin Çayırcı ile asker arkadaşı 35 yaşındaki Eser Gayir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dayısının eşi olan yengesi İffet Dalgın'ın altınlarını gasp eden 2 zanlı kısa sürede yakalandı.

Yargılama sırasında Yasin Çayırcı tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Çayırcı ile Gayir'i 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, silahla yağma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar 2009'da kesinleşti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan Yasin Çayırcı'nın merkez Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Çayırcı'yı gözaltına aldı.

İnfaz Savcılığı'na getirilen Çayırcı'nın gülmesi dikkat çekti. Yasin Çayırcı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


Kaynak : İHA

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