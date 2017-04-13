Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir eve operasyon düzenledi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan operasyonda, Marmaris İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlik görevinden açığa alınan kadın öğretmen H.R. (36), evinde gözaltına alındı. H.R.'nin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonları, belgeler ve çeşitli kitaplara el konuldu.



Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliğinde işlemleri tamamlanan H.R., alınan doktor raporu sonrası Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne sorgulanmak üzere götürüldü.



Gözaltına alınan H.R.'nin, NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda “Bylock” kullanıcısı olduğu iddiasıyla açığa alınan ve 27 Aralık 2016 günü Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gönderildiği Ankara'da tutuklanan Kurmay Binbaşı Y.R.'nin eşi olduğu ortaya çıktı. Y.R.'nin Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan savaş gemilerinin sözde imamı olduğu iddia edildi. Kaynak : İHA