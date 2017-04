Sosyal medya ''Evet'' diyor

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de internet kullanıcıları arasındaki aktif ve bireysel kullanıcı sayısı her geçen gün daha da artmaktadır. Toplamda 48 milyon kişinin internete bağlandığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkarıldı. İnternete bağlanan kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun da sosyal medya hesaplarının olduğu bilinen bir gerçektir. Araştırmalar bu noktada mobil bağlantılarla hesaplarına ulaşan kişilerin 42 milyon olduğunu gösteriyor. Birkaç yıllık sürece bakıldığında sürekli olarak gelişme gösterdiği gözlenmekte olan internet kullanıcı sayıları ve internet kullanımındaki en büyük pay ise sürekli olarak gelişen cihazlardan dolayı ortaya çıkıyor. Türkiye’de internet kullanımı gerçekleştirilen platformlarda akıllı telefonlar ve dizüstü ile masaüstü bilgisayarlar ilk sırada geliyor. Cihazların sayısının her geçen gün daha da arttığı günümüzde araştırmalar kullanıcıların günde 7 saat bilgisayar, 6 saat da telefonla uğraştığını ortaya koyuyor. 6 saatlik mobil cihaz kullanımlarının 3 saati ise sosyal medya kullanımı olarak araştırma sonuçlarına yansımış durumda.



Araştırma sonuçları dikkatle incelendiğinde Türkiye’deki internet ve mobil cihaz kullanımlarının ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu görmek mümkün olmaktadır. Sosyal medyanın da tüm bu kullanımlar arasındaki payına dikkat edildiğinde sosyal medyanın farklı kanallarının Türkiye’de ne kadar etkili olabileceği de biraz olsun tahmin edilebilmektedir. Sosyal medya platformları arasında kullanım süreleri bakımından en çok kullanılan platform Youtube olurken Facebook, Instagram ve Twitter da bu sırayı takip etmeye devam ediyor.



Sosyal Medya Gücünü Nerden Alıyor?



Sosyal medya insanların eğlenceli vakitler geçirmesinden de öte çok daha büyük bir amaca uygun şekilde kullanılarak büyük faydalar ortaya çıkarabiliyor. Bu noktada ilk dikkat çeken avantajları geniş toplulukların bir arada hareket etme gücünü artırması, insanlar arasındaki iletişimin kolay bir şekilde kurulmasına olanak sağlaması, bir düşüncenin en hızlı şekilde yayılmasına araç olması ve tüm bu organizasyon ve iletişim için harcanan maliyetleri oldukça düşük rakamlara getirmesi olmaktadır. Sosyal medyanın gücünü aldığı bu noktalara dikkatle bakıldığında özellikle günümüzün siyasetinde böylesine bir platformun ne kadar etkili olabileceğine de dikkat etmek gerekir.



Daha çok insana ulaşmak asıl amacı olan politikacılar sosyal medyayı bu amaçla kullandıkları takdirde sosyal medyanın faydaları konusunda oldukça verimli bir süreci takip etmiş oluyorlar. Politikaların birlikte hareket etmiş olduğu topluluklar ve partilerin yer aldığı sosyal medya platformlarında olduğu gibi aynı zamanda politikacıların kendisi de bu platformları kullanarak kendisini takip eden çok sayıda kişiyle aynı anda iletişime geçebilmektedir. Modern zamanda artık siyasi yarışların çok daha çekişmeli bir hale geldiği ve kaynakları kullanma bakımından geride kalanların bu yarışta söz sahibi olamayacağına dikkat edilirse sosyal medyanın faydaları daha açık bir şekilde ortaya çıkma fırsatı bulacaktır. Özellikle aynı anda birden fazla kişiye ulaşma imkanının somut bir şekilde gerçeğe dönüştüğü yerler olan mitinglere bakıldığında buradaki kişi sayısının sosyal medyada ulaşılabilecek kişi sayısından ne kadar düşük olduğu gözlenerek durum daha iyi bir şekilde ortaya konabilir.



Siyasilerin Sosyal Medya Kullanımına Örnekler



Sosyal medyadaki farklı platformların kendine has konseptleri sayesinde insanlara ulaşma ve onları bilgilendirme noktasında ne kadar etkili araçlar oldukları bilindiği için hemen hemen her siyasetçi kendine ait sosyal medya hesabını bir tür resmi kanal olarak kullanmayı tercih ediyor. Hatta pek çoğu açıklamalarını ve duyurularını da bu kanallardan yapmaktadır. Genellikle politikacılar daha resmi bir görünüme sahip olan Twitter’ı kullanmayı tercih ediyorlar. Siyasilerin twitter kullanımı denildiğinde ilk akla gelen isimlerin başında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan gelmektedir. Sadece Türkiye içindeki politikacılar ve siyasi isimler arasında değil aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinin liderleri arasında da ilk sıralarda yer almaktadır. Twitter'da ''@RT_Erdogan'' kullanıcı adına sahip olan Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmaların bir dökümünün yayınlanmasının yanı sıra aynı zamanda kendi fikirlerine de yer verilmektedir. Toplamda 10 milyonu aşkın kullanıcı sayısı ile twitter kullanımı söz konusu olduğunda bunun ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceği Erdoğan’ın hesabı üzerinden de görülebilir.



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya kullanımını da farklı boyutlara getiren hamlelere imza atıyor. Kendisi hakkında çizdiği bir resmi paylaşıp onu görmesini dileyen bir engelliye hesabı üzerinden teşekkür etmişti. Ardından Gülşah Yağmur Yazıcı isimli bu engelli kızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne de kabul ederek sosyal medyanın iletişimde ne kadar güçlü olabileceğini de ortaya koydu.



Referandum için Sosyal Medya Ne Diyor?



Sosyal medya siyasi açıdan sadece politikacıların metinlerinin yayılmasına olanak sağlaması ile değil aynı zamanda seçmenlere ulaşma ve halkın ne tür görüşlere sahip olduğunu izleme noktasında da en ideal platformlardan biri olmaktadır. Daha önceleri sadece gençlerin bulunduğu yerler olsa da internet ve mobil cihaz kullanımlarının artması ile birlikte sosyal medyada her yaştan insanın siyasi görüşüne dair fikirlerini bulabilmek mümkün oluyor.



Önümüzdeki referandum ile ilgili olarak sosyal medyada her iki cepheden de yoğun bir şekilde kampanya yürütülmektedir. Ancak bunlar arasında Evet cephesinin ortaya koyduğu projeler çok daha geniş bir alana yayılma ve daha fazla kişi tarafından ilgi görme olanağı buluyor. Hayır cephesi ise bu konuda kendini yenileyemeden devam ediyor. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en temel sebepler ise insanların sosyal medyada güvenini etkileyen noktaların paylaşımların yapıldığı hesapların kaynakları, doğrulukları ve paylaşımların kalitesi olmaktadır.



Özellikle kararsız seçmenlerin aklını karıştıran noktaların netleşmesi adına mutlaka güçlü içeriklerle sosyal medya üzerinden referandum kampanyasına devam etmek gerekiyor. Sosyal medya anketlerinde güvenilir isimler ortaya koyduğu bilgilere göre Evet sonucunun çıkacağı bir adım daha önde gözüküyor. Seçimlere katılımı azaltmak ve geçersiz oylar atılmasına sebep olmak amacıyla daha çok Hayır cephesi tarafından pusulaların Hayır kısımlarının yırtılacağı yönünde dezenformasyonlar da yapılmakta. Referandumu sabote etmeye yönelik bu hareketlere karşı herhangi bir not eklenmeden, yırtılıp koparılmadan pusulaların sandığa atılması gerekmektedir.