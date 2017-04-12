Şişli'de kadına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Mahallesi, Değirmen Sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan beş katlı apartmanın girişinde Meral Kırıntı ve dini nikahlı eşinin kardeşi olduğu öğrenilen Ferhat Ç. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Ç. yanında bulundurduğu silahını yengesine doğrultarak iki el ateş etti. Kurşunlar Meral Kırıntı’nın bacağına ve kalçasına isabet etti. Yengesini yaralayan Ferhat Ç., o esnada evde bulunan 6 yaşındaki yeğenini de yanına alıp olay yerinden kaçtı.



Silah sesleri üzerine daireye giren apartman sakinleri Meral Kırıntı’nın kanlar içinde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla yaralanan Meral Kırıntı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Meral Kırıntı’nın dini nikahlı olduğu öğrenilen eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi. Kırıntı’nın 6 yaşındaki çocuğuyla beraber yaşadığı belirtildi. Yengesini yaralayıp yeğenini kaçıran Ferhat Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak : İHA