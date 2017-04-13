Sır gibi saklanan 'Google Earth' geliyor!

Google Earth için 'yepyeni bir deneyimin' ortaya çıkacağı New York'taki etkinliğin davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.



İlk olarak 2001 yılında EarthViewer 3D ismiyle karşımıza çıkan Google Earth, 2005 Google tarafından kullanıma açılmıştı. Geçtiğimiz Kasım ayında sanal gerçeklik (VR) desteğine kavuşarak daha gerçekçi bir demeyim sunmaya başlayan Google Earth, HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğüyle birlikte çalışabiliyor.



Firmanın senelerdir sanal gerçeklik turları ve artırılmış gerçeklik destekli müze deneyimleri geliştirdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu işlevlerin bazılarının Google Earth'a eklemesi sürpriz olmayacak.



Google tarafından nelerin değişeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da Google Earth'ün yeniden tasarlanmış kullanıcı dostu bir arayüze kavuşması bekleniyor. Google Earth'ün sanal gerçeklik deneyimini hem başka platformlara, hem de kendi üretimi olan Google Daydream‘e de aktarmak isteyen Google, nispeten daha uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüklerine Google Earth VR desteği sunabilir.