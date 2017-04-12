Polislere aldırış etmeden şüpheli poşeti açtı

Sinop’ta AK Parti İl binasının önüne bırakılan şüpheli poşet vatandaşlar tarafından fark edildi. Poşetten şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ortamı güvenlik çemberine alarak vatandaşları etraftan uzaklaştırdı. Güvenliği sağlayan polisler imha uzmanını beklemeye başladı.



Bu sırada çevrede bulunan bir esnaf hızlı adımlarla pakete doğru gitti. Polislerin “Dur” demesine aldırış etmeden meraklı bakışlar arasında poşeti açarak içindekinin çöp olduğunu ve çevredeki komşular tarafından bırakıldığını kameradan gördüğünü söyledi.



Esnafın bu hareketine çok kızan polisler yaptığının büyük bir yanlış olduğunu, görev başında bulunan polislerin işine engel olduğunu belirttiler. Kaynak : İHA