Pasaportlarda yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı 10 Nisan 2017 günü tüm sınır kapılarına genelge göndererek, bu sınır kapılarından giriş çıkış yapan tüm yolcuların pasaportlarına giriş çıkış mührünün vurulmasını istedi.



Daha önce sadece 20-40 yaş arası yolculara uygulanıyordu.



Daha önce sadece sınır kapılarından giriş çıkış yapan 20 ile 40 yaş arası Türk vatandaşı erkek yolcuların pasaportlarına mühür vurulurken, 10 Nisan 2017'den sonra tüm yolcuların pasaportlarına mühür vurulacak.



Pilot ve hosteslerde bu uygulamaya tabi olacak



10 Nisan 2017 ‘de gönderilen genelgeden önce Pilotlar Kabin memurları görev kartı ile yurt dışına çıkarken, yeni genelgeden sonra onlarda pasaport kullanacak ve giriş çıkış mührü pasaportlarına vurulacak. Kaynak : İHA