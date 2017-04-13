Müjde! O ödemeler yarın başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) başlattığı Büyükanne Projesi'nde 10 il de torun maaşı almaya hak kazanan 6 bin 500 aile bakanlığın internet sitesinden ilan edilmişti. ÇSGB Büyükanne Projesi kapsamında torun maaşı almaya hak kazananlar 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek alacaklar.



105 BİN KİŞİ BAŞVURMUŞTU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesine 105 bin kişinin başvuru yaptığını açıklamıştı. Bu başvurulardan 27 bin tanesi uygunluk kriterlerine uyarken 27 bin kişi içinden ilk etapta 6 bin 500 kişi seçilmişti. Bakan, daha önce yaptığı açıklamada bu kriterleri ailenin gelir düzeyi, çocuk sayısı, doğumun normal veya sezeryan doğum olması, büyükannenin sağlığı ve yaşı olarak açıklamıştı. Bir yıl sürecek pilot uygulama sonrası verim alınması durumunda torun maaşı kriterlere uyan tüm ailelere verilecek.