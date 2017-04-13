Millet namlunun ucunda - Kılıçdaroğlu televizyon başında

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi üniformalı teröre boyun eğmedi. Halk, 7'den 70'e sokağa indi. FETÖ'cü alçakların tankına topuna çıplak elleriyle direndi. 250 şehit, 2 bin 500 yaralı verdi ama asrın ihanetini de engelledi.



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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tam da o sırada İstanbul'a geldi. Darbecilerin tankları çekmesi sayesinde havalimanından ayrılıp bir CHP'linin evine gitti. Milletin yazdığı destanı ekrandan izlemekle yetindi..





