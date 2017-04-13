Millet namlunun ucunda - Kılıçdaroğlu televizyon başında

Millet, 15 Temmuz’da şahlandı. Canı pahasına tankları durdurup FETÖ’cü hainlere fırsat tanımadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bir evde saklandı. Destan yazan kahramanları TV'den izleyerek sabahladı..
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi üniformalı teröre boyun eğmedi. Halk, 7'den 70'e sokağa indi. FETÖ'cü alçakların tankına topuna çıplak elleriyle direndi. 250 şehit, 2 bin 500 yaralı verdi ama asrın ihanetini de engelledi.
TELEVİZYON BAŞINDA!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tam da o sırada İstanbul'a geldi. Darbecilerin tankları çekmesi sayesinde havalimanından ayrılıp bir CHP'linin evine gitti. Milletin yazdığı destanı ekrandan izlemekle yetindi..