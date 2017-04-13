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Millet namlunun ucunda - Kılıçdaroğlu televizyon başında

Millet, 15 Temmuz’da şahlandı. Canı pahasına tankları durdurup FETÖ’cü hainlere fırsat tanımadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bir evde saklandı. Destan yazan kahramanları TV'den izleyerek sabahladı..

Güncel / 13 Nisan 2017 Perşembe 02:57
Millet namlunun ucunda - Kılıçdaroğlu televizyon başında

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi üniformalı teröre boyun eğmedi. Halk, 7'den 70'e sokağa indi. FETÖ'cü alçakların tankına topuna çıplak elleriyle direndi. 250 şehit, 2 bin 500 yaralı verdi ama asrın ihanetini de engelledi.

TELEVİZYON BAŞINDA!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tam da o sırada İstanbul'a geldi. Darbecilerin tankları çekmesi sayesinde havalimanından ayrılıp bir CHP'linin evine gitti. Milletin yazdığı destanı ekrandan izlemekle yetindi..


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