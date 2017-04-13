Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, 14 Nisan Cuma günü bölgemizde görülecek olan yağışların kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve zamanla gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde (Kulp, Lice, Hani, Hazro, Silvan, Ergani, Sason, Kozluk), Siirt ve Şırnak'ın ise kuzey ve doğusundaki ilçelerde (Baykan, Pervari, Eruh, Şirvan, Beytüşşebap, Uludere) çok kuvvetli (51-75 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. Kaynak : İHA