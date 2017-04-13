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Masaj salonunda tecavüz dehşeti!

Samsun’da, 37 yaşındaki K.T.’yi dövüp cinsel istismarda bulunduktan sonra, masaj salonunda erkeklere zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen masaj salonu sahibi 43 yaşındaki Ahmat S. ve yanında çalışan 43 yaşındaki Özlem S. tutuklandı.

3. Sayfa / 13 Nisan 2017 Perşembe 12:27
Masaj salonunda tecavüz dehşeti!

Olay İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. K.T., Ahmet S.'ye ait masaj salonunda masör olarak işe girdi. Ahmet S., iddiaya göre bir süre sonraK.T.'yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Ardından da masaj salonunda çalışan Özlem S. ile birlikte, K.T.'yi masaj salonuna müşteri olarak gelen erkeklerle para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı.Önceki gün polise giden K.T. başından geçenleri anlatıp Ahmet S. ve Özlem S.'den şikayetçi oldu. Polisiki şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 'cinsel istismar', 'fuhuşa teşvik etmek', 'fuhuşa aracılık etmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilen Ahmet S. ve Özlem S. savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fuhuş


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