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Kuzey Kore'de savaş alarmı

Kuzey Kore'de savaş alarmı verildiği öne sürüldü. Çin, ABD ve Japonya'nın askeri hamlelerinden sonra Kore yönetiminin savaş hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.

Dünya / 13 Nisan 2017 Perşembe 03:23
Kuzey Kore'de savaş alarmı

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da savaş alarmı verildi. Şehirdeki sivillerin tahliye edilmeye başlandığı iddia edildi.

Rus Pravda gazetesinin haberine göre, şehirdeki sivillerin en az yüzde 25'i için tahliye emri verildi. Kore'nin nükleer füze denemelerinden sonra Çin ve ABD yönetimi, Kim yönetimine baskı kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump, dün Çin lideri Xi'nin kendisini aradığını belirterek Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı güzel bir görüşme yaptıklarını Twitter mesajıyla duyurmuştu.

Savaşa ilk kez bu kadar yaklaşıldı

Çin'de yayın yapan Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldı.

Askeri harekat hazırlığı

Koreli yetkililer de savaş hazırlıklarına başladıklarını açıklamıştı. Öte yandan ABD uçak gemileri ve Japonya'ya ait donanma Kore Yarımadası'na doğru hareket etmişti.

Çin yönetimi de Kuzey Kore sınırına 150 bin asker konuşlandırmıştı.

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