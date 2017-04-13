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Kalbine sıkıp intihar etti

Adana’da bir kişi üzerine "bunu bulan kişinin polise teslim etmesi dileğiyle" yazılı mektup bırakıp intihar etti.

3. Sayfa / 13 Nisan 2017 Perşembe 17:20
Kalbine sıkıp intihar etti
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Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Göl Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı ormanlık alanda gezen bir kişi yerde yatan bir şahsı görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın kalbine tabanca ile ateş edilerek öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı incelemede şahsın intihar ettiğini tespit etti. Polis tabancayı şahsın ayağının yanında buldu.

Polis ayrıca şahsın intihar etmeden önce mektup yazıp taşın üzerine bıraktığını, mektubun görünen tarafına da 'bunu bulan kişinin polise teslim etmesi dileğiyle' M.Kahraman Şeker yazdığını belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, intihar eden şahsın mektupta yazılan isim olup olmadığını araştırıyor. Şahsın cesedi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaynak : İHA

PolisAdnan MenderesSağlık EkipleriAdli Tıp Kurumu


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