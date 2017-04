Düzenli pilates yapan, dalış, kayak, yamaç paraşütü, yelken kanat sporuyla ilgilenen ve çocukluğundan beri daha çok memleketi Eskişehir'in takımı Eskişehirspor olmak üzere futbol maçlarına giden Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyasete girmeden önce de ekstrem sporlara ilgisinin bulunduğunu kaydetti.



Eşinin desteğiyle aile fertleriyle spor yapmaya özen gösterdiğini anlatan Günay, şöyle konuştu:



'Eşim, iki çocuğum ve damadımla çeşitli sporları yapıyoruz. 2006 yılından Muğla Sarıgerme'de eğitim alıp, dalış yapmaya başladım. Dalışta CMAS belgesini aldım. Bir dalış imkanı bulunca değerlendirmeye çalışıyorum. Türkiye'de, Kaş, Bodrum ve Sarıgerme'de dalış yaptım. Su altında sakin, sessiz bir ortamın olması beni mutlu ediyor. Dubai'de de köpek balıklarının arasında dalış yaptım. Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde de dalış gerçekleştirdim. Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde yamaç paraşütüyle atladım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdım. Fethiye'de yelken kanat ile uçtum. Herkesi böyle sporlar yapmaya davet ediyorum.'



Günay, böyle sporlarla ilgilendiğini öğrenen diğer milletvekillerinin bu duruma çok şaşırdığını belirterek, onları da dalış ve diğer sporları yapmak için Eskişehir'e davet ettiğini bildirdi.



Siyasete atılmadan önce düzenli pilates yaptığına değinen Günay, 'Bu sporun çok faydasını gördüm. Düzenli spor sağlık için çok önemli. Ailemle kayak yapmayı da seviyorum. Kızım, eşim ve damadım iyi birer su kayağı sporcusu.' dedi.



- 'Gücü ve cesareti gençlerden alıyorum'



Günay, gençlerin kendisi için çok önemli olduğunu ve akademisyen bir tarafı bulunduğu için hayatının gençlerin arasında geçtiğini vurguladı. Gençlerle program yapmanın ve etkinliklerde bulunmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Günay, şöyle devam etti:



'Bu gücü ve cesareti onlardan alıyorum. Öğretim üyesiyken gençleri üniversitedeki kulüplere üye olmaları için yönlendiriyordum. Bunu siyasete taşımak istiyorum. Gençlik merkezlerimizle gençlere, bu tür etkinlikleri rahat yapabilecekleri imkanları sunalım. Gençler bizim geleceğimiz ve bugünümüzü oluşturuyor. Spor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençliğinden gelen tutkusu. Sporun her dalına çok büyük destek veriyor. İnşallah gelecek nesiller de onun gibi hem spor hem siyasette kendini geliştirir.'



Günay, Eskişehirspor'un gönlündeki yerinin ayrı olduğunun altını çizdi.



Çocukken bir dönem milletvekili olan babası Yusuf Cemal Özkan'ın kendisini kardeşiyle Eskişehirspor maçlarına götürdüğünü kaydeden Günay, 'Eskişehirspor ile daha yakından ilgilenmeye başladım. Maçlarına gidiyorum. Tribünlerden kulübümüze destek olmaya çalışıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA