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Irak'ta bomba yüklü araç patladı: 8 ölü

Ramadi'de, teröristler tarafından yarın saldırıda kullanılmak üzere bir evin yakınına park edilen araçtaki bombanın patlaması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi öldü.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 23:34
Irak'ta bomba yüklü araç patladı: 8 ölü

Irak'ın Enbar ilinin merkezi Ramadi'de bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Enbar İl Meclisi Başkanı'nın Güvenlik Danışmanı Hüseyin Kessar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin El-Vefa nahiyesinin güneyindeki Ebu el-Ceyz bölgesinde bulunan bir evin yakınında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti.

Kessar, saldırı sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bomba yüklü aracın, yarın patlatılmak üzere teröristler tarafından bir evin yakınına park edildiğini söyleyen Kessar, patlamanın bölgede büyük hasara neden olduğunu ifade etti. Kaynak : AA

IrakTeröristlerSaldırı


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