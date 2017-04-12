Irak'ta bomba yüklü araç patladı: 8 ölü

Irak'ın Enbar ilinin merkezi Ramadi'de bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.



Enbar İl Meclisi Başkanı'nın Güvenlik Danışmanı Hüseyin Kessar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin El-Vefa nahiyesinin güneyindeki Ebu el-Ceyz bölgesinde bulunan bir evin yakınında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti.



Kessar, saldırı sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Bomba yüklü aracın, yarın patlatılmak üzere teröristler tarafından bir evin yakınına park edildiğini söyleyen Kessar, patlamanın bölgede büyük hasara neden olduğunu ifade etti. Kaynak : AA