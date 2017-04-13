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İntihar etmek için çıktı! Yaşananlar şaşırttı...

İzmir’in Konak ilçesinde köprüye çıkan bir kadın köprüden atlamak istedi. O esnada kadını izleyen vatandaşlar arasında bulunan yaşlı bir kadın pes dedirtecek bir tepkide bulundu. Yaşlı kadın, “Aman atlarsa atlasın” diyerek kadına atlaması yönünde tepki gösterdi.

3. Sayfa / 13 Nisan 2017 Perşembe 15:52
İntihar etmek için çıktı! Yaşananlar şaşırttı...

Olay bugün öğle saatlerinde Konak yaya üst geçidinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre ailevi sorunları olduğu iddia edilen Yasemin G. yaklaşık 4 metre yüksekliğinde olan üst geçitten atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrol altına aldıktan sonra genç kadını çıktığı yerden indirmek için ikna etmeye çalıştı. Genç kadını izleyen onlarca vatandaşta olayı cep telefonlarıyla kayıt altına alırken bazı vatandaşlarda kadına tepki gösterdi.



Genç kadınının ikna çalışmalarını izleyen yaşlı bir kadın ise pes dedirterek, genç kadına atlaması yönünde sözler sarf etti. Yaşlı kadın, atlamak isteyen kadına; “Atsın tabi, atlarsa atlasın. Toplumun yüzkarası bunlar. Gençlere herkese örnek oluyor bunlar. İyi bir şey mi?” diyerek tepki gösterdi.



Genç kadın yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıktığı yerden indirildi.


Kaynak : İHA

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