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İkiz kardeşleri kaza ayırdı

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 13 Nisan 2017 Perşembe 20:07
İkiz kardeşleri kaza ayırdı

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde seyreden 06 PZZ 15 plakalı otomobil, sürücüsü Fikret Kademlioğlu'nın (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi araçtan fırlayarak çevreye savruldu. Kademlioğlu ve Kemal Acan, kaza yerinde hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Fikri Kademlioğlu ile Benhur Alp ağır yaralandı.

Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından, olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Kademlioğlu ve Alp'i ambulansla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırdı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Sezer Karayel, “Fikret ve Fikri ikiz kardeşti. Bu kaza onları ayırdı. Bugün ikindi namazına müteakip Fikret ve Kemal arkadaşımız toprağa verildi.

Benhur ve Fikri şuanda Ankara'da hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Benhur'un babası daha önce birçok dizide rol almıştı” şeklinde konuştu.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Kaynak : İHA

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