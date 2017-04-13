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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Terör örgütlerine büyük darbe...

Güvenlik güçlerince 21 ilde dün düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla 412 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ise 131 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 13 Nisan 2017 Perşembe 09:33
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Terör örgütlerine büyük darbe...

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 21 ilde dün gerçekleştirilen operasyonda 412 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinde 21 ilde dün düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 412 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 131 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik 13 ilde 6-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda ise örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümana el konuldu.

İçişleri BakanlığıTerör Örgütü


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