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Erdoğan kritik görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüştü.

Dünya / 13 Nisan 2017 Perşembe 21:17
Erdoğan kritik görüşmeyi anlattı
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere uluslararası meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

İki lider, Astana mekanizmasının ve Cenevre görüşmelerinin devamı açısından Türkiye ve Rusya'nın ortak çaba harcamasının önemine dikkati çektiler. Ateşkesin Suriye geneline yayılması yönündeki ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, İdlib'te sivilleri hedef alan kimyasal saldırı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladı. İki lider, söz konusu saldırının, bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını desteklediklerini belirttiler. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarının hızlandırılması gerektiğine de değinildi. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki tüm engellerin ve kısıtlamaların kaldırılmasının önemine işaret eden iki lider, önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda da mutabık kaldılar.

Beyaz TV'de canlı yayında Ferda Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmesinin detaylarını anlattı:

Suriye'deki son gelişmelerden sonra burada Türkiye-Rusya-ABD ne gibi birlikte çalışmalar yapabiliriz, bunları görüştük. İdlib'deki kimyasal silahla saldırının üzerinde durduk. Müşterek çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettirebileceğimizi, aynı zamanda kimyasal silahlarla mücadele noktasında Türkiye'de bir ekip var, çalışma yürütüyor. Ekip burada ve başkanlığını bir Türk'ün yaptığı soruşturma grubuyla her türlü desteği vermeye hazırız. Geri duramayız, elimizde bazı ciddi belgeler var, bunları da paylaşmaya hazırız dedik. Bu konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlarımız görüşmelerini sürdürüyorlar. İkili ilişkilerimizde charter seferlerimizle ilgili dedikodular bizi rahatsız etti.

Kaynak : İHA

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