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Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 14 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaşam / 13 Nisan 2017 Perşembe 07:06
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 14 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesi Uçarı, Ziyaret, Esenler, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur ve Dolunay, Kocaköy ilçesi Boyunlu ve Gözebaşı, Hazro ilçesi Sarıerik, Meşebağları ve Çitlibahçe mahallelerinde bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edildi. Kaynak : AA

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