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Daily Mail, Melanie Trump’tan özür diledi

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’nin First Lady’si Melanie Trump’tan özür diledi.

Dünya / 13 Nisan 2017 Perşembe 00:39
Daily Mail, Melanie Trump’tan özür diledi

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD'nin First Lady'si Melanie Trump'ın mankenlik yaptığı zamanlarda, “modellikten öte hizmetler de verdiği” iddiasında bulunan haberi için özür diledi.

Bir özür yazısı yayınlayan gazete, iddiaların doğru olmadığını kabul ettiklerini, yarattıkları rahatsızlık nedeniyle First Lady'ye tazminat ödemeye hazır olduklarını belirtti.

46 yaşındaki Bayan Trump, bu haberin kendisine iş anlamında ‘milyonlarca dolarlık zarara uğrattığını' söyleyerek gazeteye 150 milyon dolarlık dava açmıştı.

Olaya yakın kaynaklar ise tarafların karşılıklı anlaşarak yaklaşık 3 milyon dolara davayı kapattıklarını söyledi.

Amerika Birleşik DevletleriDaily MailTrumpMelanie Trump


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