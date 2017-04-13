Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne PYD'yi ne YPG'yi sınırlarımızda asla barındırmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Ordu Buluşması"nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne PYD'yi, ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor, 'devlet kuracaklar mı?' Haşa... Onlara oralarda devlet kurdurtmayız, bunu da herkes bilsin. Dünya alem bilsin. Dünyada ve bölgemizde yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı bir dönemde gözlerini ülkemize dikenler, karşılarında 80 milyon vatandaşımızı bulur." dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



'7 Haziran'da ülkemizin zayıf düştüğünü sanıp, sırtlanlar gibi saldırdılar. Milletimizden aldığımız destek ve yetkilerimizle duruma el koyduk ve ülkemizi yeniden seçime götürdük. Yeniden istikrar sağlandı' diyen Erdoğan'ın konuşmasınnı satır başları şöyle:



15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Ordu'nun terörle mücadelede 17 şehidi var. Dün İstanbul'da şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteydi. Onların güçlü duruşunu gördükçe güvenim arttı.



KRİTİK UYARI: SANDIĞA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN



1300'ü aşkın şehit verdik. 15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Ordunun terörle mücadelede 17 şehiti var. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 16 Nisan'da sakın ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. Benim oyum neyi değiştirir demeyin. 16 Nisan'da evet oyları Batı'ya bir cevap olacakÇok büyük bir terör mücadelesi veriyoruz. Terör örgütü üyelerini Güneydoğu'da açtıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam ediyoruz.



KİMSENİN GÖZYAŞINA BAKMAYACAĞIZ



Çok büyük bir terör mücadelesi veriyoruz. 20 ayda 10 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Şu Ordu'nun, Giresun'un dağlarında teröristlerin sızma planlarını biliyorsunuz değil mi? Bunları gömüyoruz, gömeceğiz. O açtıkları çukurlara Güneydoğu, Doğu bölgesinde gömdük, gömüyoruz. Bu milleti, bu ümmeti bölemeyecekler. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Onun için bunların üzerine gitmek ve bunun için Pazar günü oyumuzu kullanıyoruz. Son yıllarda ekonomide de içeriden ve dışarıdan ayağımıza pek çok çelme takıldı. Terör örgütlerini ülkemizden kazımak için her alanda büyük bir mücadele başlattık. FETÖ, PKK, DHKPC'yı hedef alan bu mücadelede açıkçası kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bakmayacağız.



'16 NİSAN'DAN SONRA NE OLACAK?'



Terör kuşatmasında önemli bir yer olan Suriye'de de önemli bir harekat başlattık. Artık sahada olan Türkiye masaya çok daha güçlü bir şekilde oturuyor. Hani ana muhalefetin başındaki zatta diyordu ya önce gidin sonra ne işiniz vardı diyor. Akşam başka sabah başka.. (İşte ordu işte komutan sloganları) Hani hep soruyorlar ya 16 Nisan'dan sonra ne olacak? Terör örgütlerine karşı çok daha güvenli bir şekilde karşı çıkabileceğiz. EVET mi? Türkiye artık belirsizlik dönemlerini yaşamayacaktır. Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir. 16 Nisan'da bu milletin ahını alanlar taş kesilecek ve sandığa gömülecek.



'ORDU'YA 800 YATAKLI DEVLET HASTANESİ'



Ordu'ya 800 yataklı bir devlet hastanesini kazandırıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğ yaptığı hastaneler gibi değil, pırıl pırıl, beş yıldızlı hastaneler gibi. 16 Nisan tüm Türkiye içim her alanda yeni bir başlangıç olacaktır. EVET çıkmasıyla daha büyük projeleri konuşacağımız bir döneme gireceğiz.



DEVLET KURDURMAYIZ!



Cerablus'a girdik, niye? Orada DEAŞ ve PYD vardı. Onları silip süpürmemiz gerekiyordu. Gaziantep saldırısından sonra kararımızı verdik. Cerablus'a kendi halkını yerleştirdik. Rai'ye girdik ama durmadık. Dabık'a girdik. Oradan da DEAŞ'ı attık. Baktık yetmiyor. El Bab.. oraya da ineceğiz dedik. Orayı da temizledik. Şu anda El Bab'da da kendi halkı var. Şimdi Münbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu ne işiniz var diyor. Ne işimizin olduğunu öğreneceksin. Siyaseti öğrendikten sonra bunu öğreneceksin ama geç olacak. bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Mazlumun toprağını kendisine teslim edeceğiz. Koalisyon güçleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ne PYD'yi ne YPG'yi sınırlarımızda asla barındırmayız. Onlara oralarda devlet kurdurmayız. Dünyada yeniden yapılanma sürecinde gözlerini ülkemize dikenler karşılarında 80 milyon vatandaşımızı bulacak.



'YENİKAP'DAN BİR HAFTA SONRA YENİKAPI RUHUNU ELEŞTİRMEYE BAŞLADI'



15 Temmuz gecesi YEşilköy havalimanına indim, üzerimizden F-16'lar geçiyor. Havalimanında değerlendirme yapıyoruz, oradan bir vatandaşımız dedi ki Cumhurbaşkanım az önce VIP'ten Kılıçdaroğlu geçti dedi. Tabi biz ne oldu ne bitti bilmiyoruz. İnanın o şekilde bir durumun olduğunu bilseydim bakışım farklı olurdu. Kendisini Yenikapı'ya davet ettim. Önce hayır dedi sonra çok baskı oldu ki cuma günü geleceğim dedi. Yenikapı'dan bir hafta sonra Yenikapı ruhunu eleştirmeye başladı. Bunun dünyasında birleşme yok. Yenikapı'da bizler Sayın Binali Yıldırm, Sayın Bahçeli elele yürüyoruz.



'KILIÇDAROĞLU SAPTIRMA!'



Şu anda bizler Sayın Yıldırım Sayın Bahçeli 81 vilayeti dolaştık, dolaşıyoruz. Kimse ben şunu bilmiyordum demesin diye. 18 maddeyi biliyorsunuz değil mi? Ama birileri hala bilmiyor, lokantaları, muhtarlıkları kapatmaktan bahsediyor. Ey Kılıçdaroğlu, biz başbakan olduğumuz zaman 36 bakan vardı, bunu 25'e indirdik, biz devlet nasıl yönetilir biliriz. Denize döndüğünüz zaman bir şey görürsünüz. Göreve geldiğimizde şu Samsun sahil yolunun yüzde 35'i bitmişti, biz bitirdik. Biz buyuz.Kim hayır diyor? Kandil, FETÖ, İmralı... Kılıçdaroğlu saptırma! Diyor ki hayır diyenlere terörist dedi. Bizim uyarma görevimiz var. Yapacağız. Bunlar bu ülkeyi bölmediler mi? Bunlarla beraber olmak bir ikazı gerektirir değil mi? Sonra demesinler bizi uyarmadınız ki! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli.. Hepsine hayır dediler. Bak şimdi de Çanakkale Köprüsünü yapıyoruz. 25 havalimanı 59 oldu! Devam, yapacağız. Rize - Artvin havalimanı aynı Ordu-Giresun havalimanı gibi olacak.



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